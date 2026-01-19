Україна

Ще одне кадрове рішення від житомирського клубу.

Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту з півзахисником Русланом Бабенком.

Нова угода з досвідченим 33-річним хавбеком розрахована до літа 2027 року. Його попередній контракт закінчувався влітку 2026 року.

Бабенко виступає у складі "вовків" з літа 2024 року. Цього сезону Руслан провів 22 матчі без результативних дій.

