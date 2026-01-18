Україна

Поповнення серед асистентів Нестеренка.

Олександрія оголосила про приєднання до тренерського штабу Кирила Нестеренка нового фахівця.

Колишній центральний захисник Максим Білий, відомий за виступами в складі луганської Зорі, львівського Руху, сплітського Хайдука, Маріуполя, алчевської Сталі та одеського Чорноморця відтепер працюватиме в ролі помічника головного тренера "поліграфів".

35-річний фахівець завершив кар’єру футболіста в складі другої команди "жовто-чорних" навесні 2024 року, після чого працював серед тренерів академії клубу.

Свого часу Максим також захищав кольори юнацьких та молодіжної збірних України, а у 2009 році став чемпіоном Європи серед юнаків (U-19).