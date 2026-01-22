Інше

Денніс Бонавентуре уклав контракт із данським клубом до літа 2028 року.

Брондбю офіційно оголосив про підписання нападника Денніса Бонавентуре. 28-річний футболіст приєднався до данського клубу на правах вільного агента та уклав контракт до літа 2028 року.

Останнім клубом у кар’єрі нігерійця був Ноттінгем Форест, який він залишив у серпні минулого року. Після цього Бонавентуре виступав на правах оренди за Блекберн у Чемпіоншипі, де зіграв сім матчів і відзначився однією гольовою передачею.

Українським уболівальникам форвард добре знайомий за виступами у складі Зорі. У сезоні 2016/2017 Бонавентуре провів за луганський клуб 26 матчів у всіх турнірах, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Після 18 турів чемпіонату Данії Брондбю посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 31 очко.