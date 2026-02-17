Інше

Ще один спаринг проти італійців відбудеться 19 лютого.

Сьогодні, 17 лютого, юнацька збірна України U-18 провела свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах, у якому впустила перемогу над Італією. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині, коли м'яч відскочив до Максима Цимбалюка, а той з другого дотику точно пробив у кут воріт з лінії штрафного майданчика. Потім на 22 хвилині Крістіан Фогляро скористався метушнею в штрафному майданчику українців після подачі з кутового і проштовхнув м'яч у сітку воріт — 1:1.

На першій компенсованій хвилині до першого тайму Павло Люсін отримав м'яч у штрафному майданчику після дальнього кидка з ауту, класно відборовся з суперником та пробив точно у ворота — 2:1. Однак останнє слово було за італійцями, коли на 94 хвилині Алессіо Баралья зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

Нагадаємо, команда Дмитра Михайленка готується до першого раунду відбору Євро-2027, який відбудеться наприкінці березня. Суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Чехії, Фінляндії та Естонії.

Також зазначимо, що 19 лютого відбудеться ще один контрольний матч проти Італії. Матч розпочнеться о 12:00.

Італія U-18 — Україна U-18 2:2

Голи: Фогляро, 22, Баралья, 90+3 (пен) — Цимбалюк, 14, Люсін, 45+1.

Італія U-18: Лонгоні, Іддріса (Костабєле, 82), Маріні (Паратічі, 69), Касадеі (Павезі, 46), Борасіо (Балланті, 46), Маккароні (Доторі, 87), Пріско (Баралья, 46), Паджіо (Маріані, 46), Елімогале (Рейте, 69), Еспозіто (Ломонако, 69), Фогляро.

Україна U-18: Хадасевич, Калюжний (Костюк, 76), Милокост, Шерстюк, Мельник (Галій, 76), Кут'я (Джурабаєв, 76), Цимбалюк, Люсін (Глют, 88), Зудін (Залипка, 76), Боднар (Сердюк, 88), Андрейко (Зубрій, 46).

Попередження: Павезі.