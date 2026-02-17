Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Грем Поттер може отримати суттєве посилення у відбірному раунді плей-оф ЧС-2026.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував ситуацію з травмованими лідерами національної команди — півзахисником Тоттенгема Деяном Кулусевські та нападником Ліверпуля Александером Ісаком.

Нагадаємо, Кулусевські ще не грав цього сезону через травневу операцію на коліні, а Ісак вибув через перелом малогомілкової кістки в середині грудня.

"Я сподіваюся, що вони зможуть зіграти, але це дуже серйозні травми. Повернутися після таких пошкоджень вже у березні складно, але шанс є.

Я спілкувався з обома. Вони на шляху до повернення і налаштовані оптимістично. Вони дуже завзято працюють у своїх клубах, щоб зіграти в березні", — наводить слова Поттера Standard.

Нагадаємо, матч півфіналу плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2026 між збірними Швеції та України відбудеться 26 березня. Переможець зіграє з сильнішим із пари Польща – Албанія.