Ліга чемпіонів

Українець може отримати шанс проявити себе у найближчих матчах проти Аталанти.

Півзахисник молодіжної збірної України Данило Кревсун потрапив у заявку дортмундської Боруссії на майбутні стикові матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Аталанти.

20-річний українець нещодавно приєднався до тренувань основної команди "джмелів", а зараз потрапив до заявки німецького колективу на головний єврокубковий турнір.

У нинішньому сезоні Кревсун провів 21 матч за молодіжний склад, у яких забив один гол та віддав три асисти.

Нагадаємо, перший матч між Боруссією Д та Аталантою пройде сьогодні, 17 лютого, о 22:00 за Києвом.