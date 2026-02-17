Ліга чемпіонів

Американський хавбек "старої синьйори" поділився своїми думками перед грою з Галатасараєм.

Півзахисник туринського Ювентуса Вестон Маккенні прокоментував майбутній перший стиковий матч Ліги чемпіонів проти турецького Галатасарая.

"Це дуже важливий матч для нас, і ми хочемо вигравати кожну гру, бо ми Ювентус.

Я грав тут багато років тому, так що чудово знаю місцеву атмосферу та вболівальників. Це не створює нам жодного тиску. Це новий досвід, і ми хочемо перемогти", — наводить слова Маккенні прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Галатасарай – Ювентус відбудеться сьогодні, 17 лютого, о 19:45 за Києвом.