Лотар Маттеус порівняв взаємодію Майкла Олісе та Конрада Лаймера з культовим правим флангом мюнхенців минулого десятиліття, водночас застерігаючи керівництво щодо контрактних переговорів.

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус у своїй колонці для Sky Sport високо оцінив гру правого флангу Баварії під керівництвом Венсана Компані. На його думку, клуб нарешті знайшов гідну заміну легендарній зв'язці Ар'єн Роббен — Філіпп Лам.

Маттеус зазначив, що Конрад Лаймер, який вимушено закриває позицію правого захисника, ідеально доповнює креативного француза Майкла Олісе.

"Конрад Лаймер перетворився на дуже важливого гравця в обороні. Я думаю, що команда виглядала найгірше саме в тих 3-4 матчах, коли його не було. Лаймер чудовий як правий захисник, хоча це й не його рідна позиція, і він також ефективний в атаці. Він утворює дует з Майклом Олісе, схожий на Філіппа Лама та Ар'єна Роббена", — заявив Маттеус.

У поточному сезоні Олісе демонструє вражаючу статистику (13 голів та понад 20 асистів), часто зміщуючись у центр під ліву ногу, що нагадує фірмовий стиль Роббена, тоді як Лаймер забезпечує надійний тил та підтримку.

Попри похвали, Маттеус висловив занепокоєння щодо майбутнього Лаймера, контракт якого спливає у 2027 році. Австрієць прагне підвищення зарплати, що створює головний біль для спортивного директора Макса Еберля, який намагається скоротити зарплатну відомість.

"П'ять-шість років тому цифри зарплат почали просочуватися в пресу. Відтоді кожен знає, хто скільки заробляє. Гравці питають: "Чому він отримує більше за мене?". Це ускладнює ситуацію для Баварії", — пояснив експерт.

Маттеус визнає, що втрата Лаймера була б не такою критичною, як відхід Кейна чи Кімміха, але закликає клуб знайти компроміс. На думку Маттеуса, Лаймеру не варто шукати щастя за кордоном заради зайвого мільйона євро.

"Навіщо йому їхати за кордон, де доведеться знову все доводити? У нього є тренер Венсан Компані, який стоїть за своїх гравців горою і прищеплює їм радість від гри. Все це є в Баварії", — підсумував легендарний капітан.