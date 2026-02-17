Ліга чемпіонів

Стартовий свисток у важливом поєдинку плей-оф пролунає із запізненням.

Матч 1/16 фіналу (стикового раунду) Ліги чемпіонів між дортмундською Боруссією та італійською Аталантою не розпочався у запланований час (22:00).

Організатори поєдинку були змушені змістити старт зустрічі на 15 хвилин. Причиною затримки стала непередбачувана логістична проблема. Клубний автобус Боруссії застряг у щільному заторі на шляху до стадіону і не зміг прибути на арену згідно з протоколом. Через це гравці не мали достатньо часу для повноцінної передматчевої розминки та підготовки.

Після консультацій з делегатами УЄФА та представниками обох клубів було ухвалено рішення відкласти початок гри. Наразі команда вже прибула на стадіон і проводить пришвидшену підготовку до виходу на поле.

Нагадаємо, до заявки джмелів на гру потрапив українець Данило Кревсун.