Колишній асистент Еріка тен Гага, Стів Макларен, розповів про напружені стосунки між португальською зіркою та нідерландським наставником, які призвели до скандального відходу Роналду з клубу.

Стів Макларен, який працював у тренерському штабі Манчестер Юнайтед, пролив світло на те, що відбувалося за лаштунками Олд Траффорд»перед гучним інтерв'ю Кріштіану Роналду та його подальшим переїздом до Саудівської Аравії наприкінці 2022 року.

За словами Макларена, головною причиною конфлікту стало небажання Роналду адаптуватися до високого пресингу, який вимагав Тен Гаг. Нідерландець, прийшовши з Аякса, намагався нав'язати свою філософію гри, але зіткнувся з опором п'ятиразового володаря Золотого м'яча.

"На тренувальному полі було багато битв", — зізнався Макларен у подкасті The Good, The Bad and The Football. — "Я часто казав Ронні: "Все, що він хоче від тебе — це бути першим у пресингу, зробити один ривок, другий, можливо третій... І повернутися в центр, щоб ми могли зіграти на тебе, якщо відберемо м'яч".

Проте Тен Гаг зайняв принципову позицію: або Роналду виконує чорнову роботу, або не грає. Макларен зазначив, що більшість тренерів спробували б знайти компроміс із гравцем такого калібру, як Роналду, проте Тен Гаг відмовився відступати від своїх принципів.

"Це була свого роду бійка. Не фізична, а протистояння — хто переможе? Ерік стояв на своєму. Я думаю, що більшість менеджерів підлаштувалися б, але він — ні. Він сказав: "Він має це робити, інакше не гратиме", — підсумував екстренер збірної Англії.

У підсумку це призвело до розриву контракту Роналду з Манчестер Юнайтед. Пізніше португалець критикував менталітет клубу та самого тренера, заявляючи, що в МЮ не вірять у можливість виграти великі трофеї.

З того часу Еріка тен Гага було звільнено, а його наступник Рубен Аморім також втратив роботу. Наразі командою тимчасово керує Майкл Каррік. Роналду ж продовжує виступи за«Ан-Наср, ведучи боротьбу за чемпіонство в Саудівській Аравії.