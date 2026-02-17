Ліга чемпіонів

Турецький гранд здобув дуже комфортну перевагу за підсумками першого матчу 1/16 фіналу в Стамбулі.

Галатасарай та Ювентус видали справжню гольову перестрілку в Стамбулі, яка завершилася яскравою перемогою турецького гранда з рахунком 5:2. Попри дубль Тена Копмейнерса, італійці не втримали перевагу, а провал Хуана Кабаля після виходу на заміну суттєво ускладнив для них завдання перед матчем-відповіддю в Турині.

Господарі відкрили рахунок на 15-й хвилині, коли після швидкого розіграшу м’яча Лукас Торрейра вивів на ударну позицію Габріела Сару, і той ефектно закрутив м’яч у дальній кут. Втім, Ювентус відповів блискавично: вже за хвилину Тен Копмейнерс скористався відскоком після удару П’єра Калулу й відновив паритет. А на 32-й хвилині нідерландець оформив дубль, пробивши у дев’ятку після комбінації з Вестоном Маккенні — 1:2.

Після перерви гра перевернулася. Ноа Ланг зрівняв рахунок, замкнувши простріл Бариша Алпера Їлмаза, а згодом Девінсон Санчес відгукнувся на подачу зі штрафного та допоміг Галатасараю знову вийти вперед. Ситуація для гостей стала критичною на 67-й хвилині, коли Кабаль отримав другу жовту картку й залишив Ювентус у меншості.

Галатасарай одразу скористався чисельною перевагою. Осімген перехопив м’яч у штрафному майданчику й асистував Лангу, який оформив дубль. Крапку в матчі поставив Саша Бої — після передачі Осімгена він потужно пробив у дальній верхній кут, встановивши остаточний рахунок 5:2.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Турині, однак тепер Ювентусу доведеться створювати справжнє диво, аби відіграти три м’ячі та зберегти шанси на продовження боротьби в Лізі чемпіонів.

Галатасарай - Ювентус 5:2

Голи: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Бої, 86 - Копмейнерс, 16, 32

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі (Сінго, 77), Якобс (Елмали, 83) — Торрейра, Сара — Їлмаз (Ікарді, 77), Акгюн (Сане, 70), Ланг (Бої, 83) — Осімген

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер (Гатті, 34), Келлі, Камб'язо (Кабаль, 46) — Тюрам (Міретті, 80), Локателлі, Копмейнерс — Консейсан (Костич, 70), Їлдиз (Опенда, 81) — Маккенні

Попередження: Бардакджі — Камб'язо, Кабаль

Вилучення: Кабаль, 67