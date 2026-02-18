Ліга чемпіонів

Головний тренер турецького клубу висловив задоволення грою своєї команди та подякував уболівальникам.

Головний тренер Галатасарая Окан Бурук прокоментував вражаючу домашню перемогу своєї команди над Ювентусом із рахунком 5:2 у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів.

"Це був незабутній матч — і для історії нашого клубу, і для історії турецького футболу. Суперник — дуже великий клуб, але ми боролися виключно добре. Вітаю всіх своїх гравців і хочу подякувати нашим дивовижним уболівальникам", — наводить слова Бурука УЄФА.

Тренер також підкреслив, що Галатасарай особливо мотивований у матчах проти топклубів Європи та демонструє високий рівень гри:



"Однак нам потрібно додавати в тих матчах, де ми вважаємося фаворитами. У нас є сила і потенціал, щоб досягти цього", — додав він.

Матч-відповідь між Ювентусом і Галатасараєм відбудеться 25 лютого в Турині.