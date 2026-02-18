Ліга чемпіонів

Після поразки в Дортмунді тренер Аталанти налаштований на боротьбу у матчі-відповіді та прокоментував суперечку з Ніко Ковачем.

Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно прокоментував перший матч плейоф Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд, який завершився поразкою італійців 0:2. Він наголосив, що гра ще не завершена і команда зможе змінити хід протистояння у матчі-відповіді вдома у Бергамо.

"Це був лише перший тайм. Другий — на нашому домашньому полі, і так само, як вони забили нам два голи сьогодні, ми можемо зробити те саме в Бергамо", — заявив Палладіно.

Палладіно відзначив, що Аталанта змогла показати більш позитивну гру у другому таймі:



"Ми грали набагато краще, більше володіли м’ячем, рухалися, відкривали простір, але нам трохи бракувало якості в останній третині. Проте ми повинні мислити позитивно — наша мрія пройти далі, і навіть якщо нам не вдасться, хлопці отримали цінний досвід".

Італійський тренер також розповів про напруженість із наставником Боруссії Ніко Ковачем після матчу:



"Я не люблю протестувати. Вони скаржилися на кожну дрібницю на бічній лінії. Я просто сказав Ковачу, що судді повинні робити свою роботу".

Відзначається, що Аталанта була змушена робити кадрові зміни через травми Джакомо Распадорі та Шарля Де Кетелаере, які вибули щонайменше на місяць. Незважаючи на це, Палладіно закликає команду зберігати сміливість і готуватися до реваншу 25 лютого у Бергамо.