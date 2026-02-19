Трабзонспор і стамбульський клуб узгодили принципову домовленість.
Арсеній Батагов, getty images
19 лютого 2026, 18:17
Український центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може змінити клубну прописку вже після завершення сезону. За інформацією турецьких джерел, 23-річний оборонець розглядається як частина гучного обміну між Трабзонспором і Фенербахче.
Йдеться про можливу рокіровку з 25-річним лівим вінгером стамбульців Огусом Айдином. Повідомляється, що президенти обох клубів уже досягли принципової згоди щодо трансферної операції, а офіційне оформлення угоди очікується наприкінці сезону.
Батагов перебуває у сфері інтересів Фенербахче не перший місяць, а його стабільні виступи у складі Трабзонспора лише посилили зацікавленість гранда турецького футболу.
Нагадаємо, Галатасарай включив Арсенія Батагова до трансферного списку.