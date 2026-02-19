УЄФА визначила найкращих футболістів першого раунду плейоф Ліги чемпіонів, сформувавши символічну збірну тижня. Найбільше представництво отримали Боруссія Дортмунд і Ньюкасл – по два гравці від кожного клубу.

До складу символічної команди увійшли:

Воротар: Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд)

Захисники: Юліан Рюерсон (Боруссія Дортмунд), Давінсон Санчес (Галатасарай), Ден Берн (Ньюкасл), Алекс Грімальдо (Баєр)

Півзахисники: Христос Цоліс (Брюгге), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид), Габріел Сара (Галатасарай), Дезіре Дуе (ПСЖ)

Нападники: Каспер Гег (Буде/Глімт), Ентоні Городон (Ньюкасл).

Нагадаємо, Гордон — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів.