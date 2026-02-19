Іспанія

Вершкові планують активізувати переговори щодо вінгера ПСЖ у 2026 році.

Мадридський Реал визначився з однією з головних трансферних цілей на перспективу. У сфері інтересів іспанського гранда — 20-річний правий вінгер ПСЖ Дезіре Дуе, який демонструє стабільний прогрес у складі чемпіона Франції.

За даними іспанської преси, у Мадриді розглядають можливість виходу на конкретні переговори влітку 2026 року. Потенційна сума трансферу може скласти близько 100 мільйонів євро. При цьому Реал планує зробити акцент не лише на фінансовій складовій, а й на спортивних перспективах — гравцеві можуть запропонувати більш вагому роль у команді та стабільну ігрову практику.

Контракт Дуе з ПСЖ чинний до червня 2029 року, що дає паризькому клубу сильні позиції у можливих перемовинах.

Француз приєднався до ПСЖ улітку 2024 року, перейшовши з Ренна. Відтоді він провів 84 матчі за столичний клуб, записавши до свого активу 24 голи та 21 результативну передачу. У сезоні-2025/26 він уже відзначився 8 забитими м’ячами та 5 асистами у 23 зустрічах.