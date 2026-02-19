Ліга конференцій

Відбулися перші стикові матчі плей-оф третього за значимістю єврокубку.

Сьогодні, 19 лютого, проходять перші стикові матчі плей-оф Ліги конференцій-2025/26.

У першому матчі Лех у гостях здобув перемогу над КуПСом із рахунком 2:0. Перемогу полякам забезпечили голи Антонія Козубаля та Таофіка Ісмаїла. При цьому фіни з 12 хвилини грали у меншості після вилучення Джосліна Луєї-Лутумби.

КуПС — Лех 0:2

Голи: Козубаль, 9, Ісмаїл, 41.

Вилучення: Луєє-Лутумба, 12 (пряма червона).

У другій грі Крістал Пелес у гостях не зміг обіграти Зріньскі. Матч закінчився із рахунком 1:1. Англійці відкрили рахунок на 44 хвилині зусиллями Ісмаїли Сарра, але на 55 хвилині Карло Абрамович зрівняв цифри на табло.

Зріньскі — Крістал Пелес 1:1

Голи: Абрамович, 55 — Сарр, 44.

У третьому поєдинку Ноа мінімально обіграв АЗ Алкмар із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Оганес Амбарцумян, котрий забив на 53 хвилині.

Ноа — АЗ Алкмар 1:0

Гол: Амбарцумян, 53.

У ще одній зустрічі між Сігмою та Лозанною було зафіксовано нічию 1:1. На гол швейцарців у виконанні Нейтана Батлера-Оєдеджі, чехи відповіли точним ударом Даніеля Штурма.

Сігма — Лозанна 1:1

Голи: Штурм, 58 - Батлер-Оєдеджі, 22.