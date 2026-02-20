Ліга Європи

39-річний данський голкіпер припустився низки грубих помилок, спровокувавши глузування власних фанатів та заклики експертів до зміни першого номера.

У першому матчі плей-оф Ліги Європи шотландський Селтік на домашньому стадіоні Паркхед зазнав болючої поразки від німецького Штутгарта (1:4). Головним антигероєм вечора став 39-річний воротар господарів Каспер Шмейхель, чия невпевнена гра стала предметом палких дискусій.

Данець відверто провалив поєдинок, припустившись результативних помилок. Спочатку він пропустив у ближній лівий кут від Білала Ель-Ханнуса, а згодом дозволив йому ж оформити дубль. Третій гол гостей взагалі став катастрофою для ветерана: потужний удар Джеймі Левелінга здалеку пройшов буквально крізь руки голкіпера. Крапку в матчі поставив Тіаго Томас.

Атмосфера на трибунах була вкрай напруженою. Ще до стартового свистка фанати протестували проти керівництва клубу, а після помилок Шмейхеля перейшли на відверті глузування, іронічно аплодуючи кожному його вдалому дотику до м'яча.

Екскапітан та колишній тренер кельтів Ніл Леннон засудив таку поведінку трибун, проте жорстко пройшовся по грі команди: "Селтіку бракувало потужності та інтенсивності, особливо в обороні. Це було надто легко для суперника. Не можу повірити у такий брак пристрасті".

Спортивні експерти також не стримували критики. Колишній гравець збірної Шотландії Джеймс Макфадден зазначив, що суперники вже вивчили слабке місце Шмейхеля — лівий бік, а також звинуватив його у тому, що він не реагує на удари, покладаючись виключно на захисників.

Водночас легенда воріт Селтіка Пет Боннер заявив, що тренерський штаб мав би дати шанс дублеру Вільямі Сінісало набагато раніше. Статистика підтверджує кризу данця у єврокубках цього сезону: у 9 матчах Ліги Європи він пропустив 19 голів, маючи відсоток відбитих ударів лише 62%.

За показником очікуваних пропущених голів (xG) він пропустив майже на чотири м'ячі більше, ніж диктує статистика (13,96 xG). Попри нищівну критику та тиск, команда згуртувалася навколо свого воротаря.

Тимчасовий наставник Мартін О'Ніл нагадав про вирішальні сейви Шмейхеля в попередніх матчах (зокрема проти Фейєнорда) і назвав поразку колективною провиною. Капітан Каллум Макгрегор також підтримав партнера, запевнивши, що воротар з його досвідом обов'язково повернеться на свій звичний рівень.

Тепер на Селтік чекає надскладний період: важливі матчі внутрішньої першості проти Гіберніана та Рейнджерс, а також майже нездійсненна місія порятунку в матчі-відповіді у Німеччині наступного четверга.