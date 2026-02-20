Інше

Гравців каратимуть за приховування обличчя під час словесних перепалок на полі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може запровадити нові жорсткі санкції для боротьби з неналежною поведінкою футболістів.

Як повідомляє іспанське видання Marca, відповідний комітет організації найближчим часом обговорить можливість покарання гравців, які під час словесних перепалок із суперниками навмисно приховують свої слова, закриваючи рот рукою або елементами форми.

Нова ініціатива вже отримала в медіа неофіційну назву "Закон Престіанні". Приводом для таких кроків став гучний інцидент, що стався під час матчу раунду плей-оф Ліги чемпіонів між лісабонською Бенфікою та мадридським Реалом, який завершився перемогою іспанців з рахунком 0:1.

Під час поєдинку на полі спалахнула сутичка між вінгером португальського клубу Джанлукою Престіанні та зірковим нападником вершкових Вінісіусом Жуніором. У певний момент гравець Бенфіки щось сказав бразильцю, показово прикривши рот коміром своєї футболки, щоб уникнути читання по губах.

Після завершення матчу з'явилися повідомлення, що слова Престіанні мали відверто расистський характер. Якщо нове правило буде ухвалено, футболісти більше не зможуть уникати відповідальності за образи на адресу опонентів, ховаючи артикуляцію від телекамер та арбітрів.