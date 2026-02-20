Інше

Колишня зірка клубу стане спеціальним гостем на дербі Північного Лондона.

Ексгравець збірної Англії та колишній улюбленець фанатів Тоттенгема Деле Аллі готується до емоційного повернення на знайомий йому стадіон. Цієї неділі 29-річний футболіст стане спеціальним гостем лондонського клубу під час принципового дербі проти Арсенала.

Згідно з офіційною заявою клубу, вболівальники матимуть змогу знову привітати свого колишнього кумира в перерві матчу, коли Аллі поділиться спогадами про свої найкращі моменти у футболці шпор.

За 7 років виступів за клуб (з 2015 по 2022 рік) атакувальний півзахисник провів 269 матчів, відзначившись 67 голами, та двічі ставав найкращим молодим гравцем року за версією ПФА. Саме його пісню фанати заспівали першою на новому стадіоні перед матчем-відкриттям у квітні 2019 року.

Проте нинішня кар'єра футболіста переживає складні часи. З вересня 2025 року Аллі залишається вільним агентом після того, як італійський Комо розірвав з ним контракт (за італійців Деле встиг зіграти лише один матч, у якому отримав червону картку).

Колишній захисник Тоттенгема Стівен Карр, коментуючи спроби Аллі знайти новий клуб, зазначив: "Лякає те, як низько він впав. Йому лише 29... але він зіграв дуже мало за останні кілька років. Його шанси тануть. Незалежно від того, де він опиниться, він не матиме можливості обирати. Можливо, йому доведеться пройти перегляд, щоб довести свою цінність", — заявив Аллі.

Попри всі труднощі, Деле намагається зберігати позитивний настрій та активно публікує в соціальних мережах відео зі своїх індивідуальних тренувань. Чутки пов'язують його з клубами з Великої Британії та Іспанії, але наразі він зосереджений на підтримці своєї колишньої команди у матчі з канонірами.

До слова, для Тоттенгема цей матч стане першим під керівництвом нового тимчасового тренера Ігора Тудора. Команда зараз переживає не найкращі часи, посідаючи 16-ту сходинку в АПЛ і маючи лише 5 очок відриву від зони вильоту.