Ліга конференцій

Паоло Ванолі поділився своїми думками після гри з Ягеллонією.

Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі прокоментував перемогу своєї команди у першому стиковому матчі плей-оф Ліги конференцій проти Ягеллонії (3:0).

"Відтоді як я тут, я завжди казав, що цей турнір нам небайдужий. Звісно, мені доводиться робити багато оцінок; ми знаємо, яка ситуація в Серії А, і сподівалися, що на цьому етапі зможемо більше зосередитися на єврокубках.

Мушу сказати, що ця група гравців хотіла довести, що всі ми є частиною чогось важливого. Тут було непросто грати, ми страждали й викладалися на повну заради цієї футболки, так само як і в матчі проти Комо. Саме таке ставлення допоможе нам рухатися вперед у Серії А та Лізі конференцій.

Перш ніж ставити красивий футбол, потрібно побудувати командний дух. Я вважаю, що останнім часом ми фактично зробили крок назад у плані якості гри, але значний крок вперед у нашому настрої. Це підхід, якого ми повинні дотримуватися. Було нелегко змінити ситуацію в цьому клубі після такого старту, це вимагало багато роботи, але зараз я можу розраховувати на кожного, і вони всі нам знадобляться для того, що стане битвою до самого кінця.

Велика частина критики була цілком справедливою. Коли ти великий клуб з амбіціями й опиняєшся на останньому місці з п’ятьма очками — це шок. Іноді просто грати в хороший футбол недостатньо, коли ти на дні; там потрібно битися. Якщо подивитися на матчі, де ми показали найкращі результати, то це були ігри проти топклубів, тоді як ми втрачали дорогоцінні очки проти команд, що стоять поруч із нами в таблиці — а це саме ті моменти, де нам конче потрібен був результат.

На черзі Піза, тож це не лише дербі, а й пряма битва за виживання — гра за шість, чи навіть за дев’ять очок. Ми повинні поводитися як провінційна команда, так само як сьогодні: бути готовими терпіти й не проявляти зарозумілості", — наводить слова Ванолі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ягеллонія — Фіорентина.