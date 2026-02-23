Італія

Італієць налаштований позитивно.

Головний тренер римської Роми Джан Пʼєро Гасперіні висловився після перемоги над Кремонезе (3:0) в матчі 26-го туру чемпіонату Італії.

«Я сподівався, що все буде добре. Побачивши реакцію на перших тренуваннях, я був переконаний, що в нас все вийде. Може, і не все, але з перших днів панувала атмосфера амбітності та згуртованості, багато молодих гравців зростають.

Дуже приємно бачити, як стають зрілими такі хлопці, як Пізіллі, Вентуріно, Гіларді та Зелковські», – сказав Гасперіні.

Після 26 зіграних турів Рома посідає четверте місце у Серії А, відстаючи від Мілана, що йде другим, на чотири очки.