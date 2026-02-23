Італія

В Італії знову незадоволені роботою арбітрів.

Спортивний директор Наполі Джованні Манна розкритикував роботу арбітрів у матчі проти Аталанти (1:2). Цитує італійського функціонера DAZN.

«Це неможливо пояснити. Пенальті скасували, але на початку другого тайму суддя дав свисток – не було ні фолу, ні перевірки ВАР, але гол не було зараховано. Де тут фол? ВАР покликав суддю до монітора в епізоді з пенальті, але чомусь не покликав цього разу? Це ганьба!

Ми намагаємось бути ввічливими, ми не скаржилися, бо інциденти можуть балансувати один між одним. У нас були проблеми у Турині та Вероні, і ми нічого не говорили, але це ганьба. Ми боремося за місце у Лізі чемпіонів, і ми бачимо, що відбувається.

Необхідно замислитись, бо клуби щотижня скаржаться на ухвалені арбітрами рішення. Все, чого ми хочемо, – це справедливість, те, що належить нам, але це неправильно, і це не футбол. Це ганьба, я не маю інших слів.

Щодо пенальті, то якщо арбітр призначив одинадцятиметровий, а потім його покликали і сказали, що контакт був недостатнім – чому ж ВАР не покликав його й у другому епізоді? Ймовірно, це побачив лише Кіффі, перевірки ВАР не було. Це абсурд. Неймовірно.

Цей сезон і так непростий, ми приїжджаємо до Бергамо в такому стані і бачимо, як не зараховують чистий гол. Це парадоксально. Дивлячись на трибуни, я припустив, що м'яч не був у грі, бо там більше нічого не було. Принаймні Гін повис на Гойлунні.

Якщо там нічого не було, то справа не в суб'єктивності чи об'єктивності. Нам не подобається, коли нас виставляють ідіотами. Ми багато працюємо, ми боремося, і це неприйнятно», – сказав Манна.

На 42-й хвилині матчу 26-го туру Серії А Аталанта — Наполі форвард гостей Расмус Гойлунн впав у карному майданчику господарів поля після контакту із захисником Ісаком Гіном. Арбітр поєдинку Даніеле Кіффі спочатку призначив пенальті, але після перегляду ВАР скасував своє рішення. На початку другого тайму через фол все того ж Гойлунна було скасовано гол захисника Наполі Мігеля Гутьєрреса.