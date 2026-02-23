Інше

Румун поки не збирається йти на пенсію.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу керуватиме «жовтими» у стикових матчах відбору до чемпіонату світу-2026. Про це він заявив в інтервʼю для офіційного сайту румунської федерації футболу.

«З сьогоднішнього дня важлива лише підготовка команди до матчів плей-офф. Я завжди підтримував зв'язок зі своїми помічниками та гравцями, ми працювали на найвищому рівні протягом усього цього періоду.

У нас є команда з цінних гравців, і я впевнений, що вони дуже добре підготуються до матчів. Вони талановиті та хочуть зробити румунів щасливими.

Я вірю в амбіції та силу команди та в її здатність подолати цей момент. Я впевнений, що разом ми зможемо пройти кваліфікацію. Зараз нам потрібна хороша атмосфера, яка дасть нам можливість спокійно підготуватись до важливих для всього румунського футболу матчів», – сказав Луческу.

У першому стиковому матчі відбору на чемпіонат світу Румунія зіграє з Туреччиною. Переможець пари вийде на Словаччину або Косово.