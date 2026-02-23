Інше

Ігри скасовані в кількох штатах після загибелі лідера наркокартелю.

У Мексиці було скасовано низку футбольних поєдинків через серйозну безпекову ситуацію в країні. Причиною стали масові заворушення після ліквідації лідера картелю Нове покоління Халіско Немесіо Осегери Сервантеса, відомого як Ель Менчо.

За інформацією місцевих ЗМІ, під обмеження потрапили спортивні заходи одразу у восьми штатах. Зокрема, не відбувся матч 7-го туру між Тапатіо та Тласкалою, який був запланований на 22 лютого. Також перенесено гру жіночих команд Чівас і Америка. Нові дати проведення поєдинків оголосять пізніше.

Повідомляється, що Осегера Сервантес загинув під час транспортування до Мехіко після збройних сутичок у місті Тапальпа між силами армії та бойовиками картелю.

Після цих подій у низці регіонів країни спалахнули безлади: зафіксовано блокування доріг, підпали автомобілів і автозаправних станцій. Через загрозу безпеці влада ухвалила рішення призупинити проведення масових заходів, зокрема футбольних матчів.