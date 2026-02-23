Ліга чемпіонів

Бенфіка оскаржить рішення, але хавбек майже пропустить гру-відповідь з Реалом.

Бенфіка повідомила про рішення УЄФА застосувати до вінгера Джанлуки Престіанні тимчасову дискваліфікацію на один матч у межах розслідування інциденту, що стався під час поєдинку проти Реала.

Водночас Бенфіка планує подати апеляцію на це рішення, хоча через обмежені терміни воно навряд чи вплине на можливість участі футболіста у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що матч відбудеться 25 лютого.

У заяві клуб також наголосив на своїй чіткій позиції щодо протидії будь-яким проявам расизму та дискримінації. У Бенфіці підкреслили, що ці принципи є невід’ємною частиною історії та цінностей клубу, відображаються в діяльності спільноти, роботі Фонду Бенфіки та спадщині легендарних постатей, зокрема Еусебіу.

Нагадаємо, під час першого поєдинку на полі спалахнула сутичка між вінгером португальського клубу Джанлукою Престіанні та зірковим нападником вершкових Вінісіусом Жуніором. У певний момент гравець Бенфіки щось сказав бразильцю, показово прикривши рот коміром своєї футболки, щоб уникнути читання по губах.

Після завершення матчу з'явилися повідомлення, що слова Престіанні мали відверто расистський характер.