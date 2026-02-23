Бенфіка делегує на пресконференцію асистента тренера та гравця команди.
Моурінью, getty images
23 лютого 2026, 17:28
Бенфіка офіційно повідомила, що головний тренер Жозе Моурінью не братиме участі у пресконференції напередодні матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти Реала, який відбудеться 25 лютого.
Замість нього на зустріч із журналістами вийде асистент Жоау Тральяу, а також один із футболістів команди. Причини відсутності Моурінью клуб не розкриває.
У першій грі в Лісабоні Реал здобув мінімальну перемогу 1:0. Матч також запам’ятався вилученням Моурінью та суперечливим епізодом, у якому Джанлука Престіанні звинуватив Вінісіуса Жуніора у расистських образах.
Додамо, що фани Осасуни освистали Вінісіуса перед матчем та під час гри з Реалом.