Ліга чемпіонів

Бенфіка делегує на пресконференцію асистента тренера та гравця команди.

Бенфіка офіційно повідомила, що головний тренер Жозе Моурінью не братиме участі у пресконференції напередодні матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти Реала, який відбудеться 25 лютого.

Замість нього на зустріч із журналістами вийде асистент Жоау Тральяу, а також один із футболістів команди. Причини відсутності Моурінью клуб не розкриває.

У першій грі в Лісабоні Реал здобув мінімальну перемогу 1:0. Матч також запам’ятався вилученням Моурінью та суперечливим епізодом, у якому Джанлука Престіанні звинуватив Вінісіуса Жуніора у расистських образах.

Додамо, що фани Осасуни освистали Вінісіуса перед матчем та під час гри з Реалом.