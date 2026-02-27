Ліга чемпіонів

Туринці боролися до кінця, але не вийшло…

Генеральний директор туринського Ювентуса Дамʼєн Комоллі висловився про вилучення центрального захисника команди Ллойда Келлі у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів із Галатасараєм (3:2).

«Я намагатимуся уникнути дискваліфікації від УЄФА, тому що я вже маю дискваліфікацію від FIGC після матчу з Інтером – я впевнений, всі бачили, що там сталося.

У середу було ще одне дуже суперечливе суддівське рішення. Я не розумію, як на такий матч призначили арбітра, який обслужив лише 10 матчів Ліги чемпіонів за свою кар'єру з огляду на те, що поставлено на карту.

Ще одна неймовірно неприємна червона картка, якої не було, і зрештою ми вилетіли з Ліги чемпіонів. Цей матч, безсумнівно, завдаватиме нам болю ще багато років», – сказав Комоллі.

На 49-й хвилині Келлі втратив рівновагу у боротьбі за верховий м'яч і при приземленні наступив шипами на ногу гравцю Галатасарая Бариша їлмаза. Спочатку арбітр показав англійцю другу жовту картку, але після перегляду ВАР покарав захисника прямою червоною карткою.