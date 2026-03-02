Інше

Джанні Інфантіно виступив за жорсткі покарання після расистського скандалу навколо Вінісіуса Жуніора в матчі Ліги чемпіонів.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував запровадити нове правило: показувати пряму червону картку гравцям, які прикривають рот рукою під час словесних перепалок, що мають расистський характер. Ця ініціатива з'явилася після нещодавнього інциденту за участю вінгера Бенфіки Джанлуки Престіанні та зірки мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Інфантіно переконаний, що в таких ситуаціях має діяти "презумпція провини", а сам факт приховування губ є достатнім доказом образливих намірів. Приводом для обговорення став скандал у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів між мадридським Реало та Бенфікою.

Джанлука Престіанні висловив расистську образу на адресу Вінісіуса Жуніора. Однак точно встановити, що саме було сказано, виявилося неможливо, оскільки аргентинець прикрив рот футболкою. Після матчу бразилець випустив заяву, назвавши кривдників боягузами, які ховаються за своїми джерсі.

В інтерв'ю Sky News очільник ФІФА чітко окреслив свою позицію: "Якщо гравець прикриває рот і щось говорить, і це має расистські наслідки, його потрібно вилучати з поля. Повинна бути презумпція того, що він сказав щось недоречне, інакше йому б не довелося прикривати рот", — заявив фцнкціонер.

Він також додав, що боротьба з расизмом потребує рішучих і стримувальних заходів.

"Я просто не розумію: якщо вам нема чого приховувати, ви не закриваєте рот, коли щось говорите. Все дуже просто", — зазначив Інфантіно.

Водночас він припустив, що гравцям також потрібно давати можливість вибачитися і продемонструвати каяття. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вже підтвердила, що дослухалася до занепокоєнь президента ФІФА.

Після щорічних загальних зборів було оголошено про початок офіційних консультацій щодо заходів боротьби з дискримінацією. Особлива увага буде приділена звичці прикривати рот рукою, яка стала дуже поширеною серед сучасних футболістів. Будь-які зміни до правил гри, ймовірно, будуть ратифіковані та впроваджені до початку Чемпіонату світу 2026 року.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью, який раніше зіткнувся з критикою через свої коментарі про те, що Вінісіус нібито сам провокував трибуни, також прокоментував ситуацію. Він наголосив на важливості належної правової процедури:

"Я не юрист, але й не невіглас. Презумпція невинуватості — це право людини чи ні? Якщо гравець справді винен, я більше ніколи не дивитимусь на нього так, як раніше, і для мене він перестане існувати. Але перед цим має стояти багато якщо", — резюмував Жозе.