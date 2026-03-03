Іспанія

Важка травма коліна, отримана в матчі проти Хетафе, залишила бразильця поза грою на тривалий термін.

Вінгер Реала Родріго розірвав передню хрестоподібну зв'язку правого коліна. Про це повідомляє видання Marca.

Сьогодні футболіст пройшов медичне обстеження, яке підтвердило найгірші побоювання. За даними джерела, півзахисник мадридців та збірної Бразилії пропустить залишок нинішнього сезону, а також не зможе допомогти своїй національній команді на майбутньому чемпіонаті світу-2026.

У поточному розіграші Ла Ліги Родріго провів 19 матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома результативними передачами.