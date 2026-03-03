Іспанія

Уболівальники "вершкових" на Сантьяго Бернабеу закликали президента клубу залишити посаду.

Мадридський Реал у матчі чемпіонату Іспанії несподівано поступився Хетафе з рахунком 0:1. Цей результат викликав хвилю обурення на трибунах Сантьяго Бернабеу. Як повідомляє видання Marca, одразу після фінального свистка фанати мадридців почали голосно вимагати відставки Флорентіно Переса.

З різних секторів стадіону лунали вигуки із закликами до президента залишити свою посаду. Уболівальники незадоволені нинішнім станом справ у клубі, адже після цієї поразки підопічні Альваро Арбелоа з 60 очками залишаються на другому місці, а їхнє відставання від лідируючої Барселони збільшилося до чотирьох балів.

Ситуація навколо керівництва клубу загострюється перед наступним виїзним поєдинком проти Сельти, де мадридцям вкрай важливо реабілітуватися за останні невдачі.