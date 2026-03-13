Київські Динамо та Оболонь проведуть дербі на столичному стадіоні ім. В. Лобановського в двадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Ігор Костюк, після перемоги над житомирським Поліссям (2:1), використав із перших хвилин Вівчаренка ліворуч у захисті, тоді як Яцик гратиме в центрі поля, а Ярмоленко розташується на правому фланзі атаки.

Олександр Антоненко, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (0:0), залучив до стартового складу Федорівського в рамці воріт, тоді як Нестеренко та Волохатий розташуються в півзахисті.

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Яцик — Ярмоленко, Пономаренко, Редушко.

Запасні: Моргун, Суркіс, Буяльський, Герреро, Захарченко, Михайленко, Шола, Попов, Тимчик, Волошин, Шапаренко, Караваєв.



Оболонь: Федорівський — Полегенько, Жовтенко, Ломницький, Семенов, Є. Шевченко — Нестеренко, Волохатий, Черненко, Прокопенко — Устименко.

Запасні: Марченко, Сташків, Бичек, Корх, Кулаковський, Т. Лях, Лящук, Мединський, Суханов, Теслюк, Третьяков, Фещенко.

Гра Динамо Київ — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом.