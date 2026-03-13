У п'ятницю, 13 березня, київське Динамо проведе поєдинок 20 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Суперником "біло-синіх" стане столична Оболонь. Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Оболонь:

Після 19 турів Динамо набрало 35 очок та займає четверте місце в УПЛ, а в активі Оболоні 24 бали і дев'ята позиція.