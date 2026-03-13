Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 13 березня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві пройде столичне дербі, у якому Динамо прийме Оболонь.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[4] ДИНАМО КИЇВ — ОБОЛОНЬ [10]

П'ЯТНИЦЯ, 13 БЕРЕЗНЯ, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV ТА 2+2

Після зимової паузи київське Динамо показує досить пристойний футбол, а що ще краще тішить усіх шанувальників "біло-синіх" — це останні результати — чотири перемоги у чотирьох поєдинках, три з яких в УПЛ із різницею м'ячів 9:1.

Незважаючи на покращення форми, ситуація в таблиці залишається дуже складною — четверте місце, але після скандального поєдинку проти Полісся (2:1), відставання від "вовків" становить лише один бал, а до ЛНЗ ще п'ять очок.

Звичайно, Динамо має виправитися та боротися до останнього за друге місце в УПЛ як мінімум, але головним завданням буде завоювання Кубку України, який може дати путівку до Ліги Європи. У кубку кияни вже дісталися півфіналу, вибивши з турніру Шахтар.

Зараз у Динамо з'явився нападник, який не лише грає, а й забиває. В останніх п'яти матчах Матвій Пономаренко забив сім голів, а у двох останніх іграх оформляв дублі. Також має допомогти те, що до загальної групи команди Ігоря Костюка повернулися захисник Костянтин Вівчаренко та вінгер Владислав Кабаєв.

Для Оболоні старт другої половини сезону також проходить вдало та позитивно – "пивовари" розпочали з технічної перемоги над Олександрією, яка не змогла вчасно підготувати поле домашньої арени, а потім обіграли Рух. В останній грі була нульова нічия із Кривбасом.

Таким чином, підопічні Олександра Антоненка розташовуються на дев'ятому місці в УПЛ — здавалося б комфортна позиція в середині, але від зони перехідних матчів лише п'ять очок, тому концентрацію і дисципліну втрачати не можна, інакше можна поплатитися наприкінці сезону.

Оболонь завжди була дуже мотирована на матчі з Динамо, навіть більше, ніж зазвичай. Варто лише згадати матч першого кола, де Динамо двічі виходило вперед, але в результаті була бойова нічия — 2:2.

Без сумніву, такий самий агресивний настрій буде і на майбутній матч, проте є кілька втрат для "пивоварів". У минулій грі травмувався воротар Денис Марченко, який тільки-но повернувся після травми, а також через дискваліфікацію команді не зможе допомогти Тарас Мороз.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Караваєв — Бражко, Шапаренко, Піхальонок — Редушко, Волошин, Пономаренко.

Оболонь: Федорівський — Шевченко, Семенов, Ломницький, Жовтенко, Полегенько — Волохатий, Черненко — Прокопенко, Мединський, Устименко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- безнічийна серія Динамо триває в УПЛ десять ігор: шість перемог та чотири поразки;

- Динамо у попередніх п'яти матчах чемпіонату очок не втрачало;

- безнічийна гостьова серія Оболоні триває в УПЛ чотири гри: дві перемоги та дві поразки;

- Оболонь може провести десятий сухий гостьовий матч в УПЛ;

- Оболонь може здобути десяту виїзну перемогу в чемпіонаті;

- гольова серія Матвія Пономаренка (Динамо) триває п'ять ігор — сім голів;

- 15 гол в УПЛ може забити Денис Устименко (Оболонь), 10 — Матвій Пономаренко (Динамо);

- Назарій Федорівський (Оболонь) може провести десятий сухий матч в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

