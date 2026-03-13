Тренер Динамо пояснив важкий другий тайм у дербі з Оболонню та розповів про травму Коробова.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував матч київського дербі проти Оболоні (2:1) та пояснив, чому після перерви гра його команди стала більш напруженою.

За словами наставника, у другому таймі суперник змінив стиль гри, що створило проблеми для киян.

"У першу чергу, суперник почав трохи агресивніше грати за рахунок довгих передач. Ми перестали контролювати мʼяч, перестали відкриватися, неорганізовано грали – був сумбур. Це було причиною того, що гра стала нервовою. Але ми встигали перебудовуватися, не дали супернику створити моменти біля наших воріт. Ми грали дуже організовано в обороні", — зазначив Костюк.

Також тренер пояснив, чому у перерві був замінений захисник Максим Коробов.

"Макс пошкодив мʼяз. Він дограв перший тайм, але вже по ходу гри ми розуміли, що будемо його міняти. Він не зміг продовжити матч", — сказав наставник.

Окремо Костюк оцінив виступ Яцика, який розпочав гру у стартовому складі.

"Вважаю, що Яцик сьогодні добре грав у першому таймі. З лівого флангу була досить впевнена гра, ми багато разів вскривали оборону, доставляли мʼяч до штрафного майданчика, створювали загрози воротам. Тож я вважаю, що він сьогодні добре зіграв", — підсумував тренер.

Раніше стало відомо, що Динамо проведе спаринг із Лівим Берегом.