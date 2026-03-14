Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Оболонню.

Динамо напередодні в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграло Оболонь на власному полі в столичному дербі.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Непроста гра, якщо чесно, бо ми до пропущеного голу в першому таймі контролювали гру, а суперник уперше перейшов половину поля й одразу забив гол. Так, це трохи здивувало нас, але добре, що ми ще в першому таймі забили два м’ячі й пішли на перерву з перевагою.

У другому таймі потрібно було ще забивати, але, на жаль, цього не сталось. Слава Богу, ми взяли три очки й будемо рухатись далі.

Це футбол, буває таке, що ніби контролюєш гру, але м’яч не лізе у ворота, а суперник якраз вибіг і забив гол. Це футбол, таке трапляється.

Звісно, коли ставлять пенальті, і ми його забиваємо, то це дає нашій команді імпульс, і ми біжимо після голу вперед ще більше. Уже з’являється впевненість. Слава Богу, ми забили й другий гол й пішли на перерву з відривом хоча б в один м’яч.

Спокійно поки реагуємо на досягнення Ярмоленка. Дай Бог, щоб він побив рекорд, а там уже будемо вітати. Хочеться, щоб він у кожному турі забивав. Так само, нехай Матвій Пономаренко забиває в кожному турі. Дай Бог, щоб так і було.

Я вже не раз казав, що вплив Ярмоленка у команді не можна описати словами. Як на футбольному полі, так і поза ним він професіонал та людина з великої літери. Тому з ним приємно як грати, так і спілкуватись поза полем.

Коли Назарій Федорівський робив подачу наприкінці гри, то я казав хлопцям: "Не дай Бог зараз 2:2 буде". Але, на щастя, закінчили матч перемогою 2:1 і будемо рухатись далі.

Будемо йти від туру до туру й будемо рухатись уперед. Поки не треба надто наперед заглядати. Треба грати на перемогу в кожному матчі, а там уже в кінці подивимось", — заявив український виконавець.

У наступному турі Динамо гостюватиме в Олександрії.