Захисник Оболоні прокоментував поразку від Динамо Київ.
Олександр Жовтенко, фото ФК Оболонь
14 березня 2026, 13:09
Оболонь напередодні в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги поступилась Динамо на полі суперників у столичному дербі.
Після завершення гри захисник "пивоварів" Олександр Жовтенко прокоментував виступ власної команди.
"Що я можу сказати… Це все добре: верхові дуелі, боротьба, але найголовніше у футболі — забити більше, аніж суперник. На жаль, сьогодні нам це не вдалось. Тому рухаємось далі.
Готувався до протидії Пономаренку, як і до будь-якого суперника. Трошки дивився нарізки, але ми з ним і так знайомі. Це хороший нападник, сильний футболіст, але для мене це була звичайна робоча дуель.
Ми загалом готувались, як і до будь-якого матчу. Звичайно, це було київське дербі — боротьба за місто. На жаль, сьогодні ми її програли. Забили швидкий гол, але потім пропустили. Думаю, Динамо сьогодні було сильнішим.
Момент із Костюком на початку другого тайму? Це була випадковість. Я одразу вибачився, тому що не бачив його і не хотів, щоб так сталось. Такі епізоди інколи трапляються у грі", — заявив український виконавець.
У наступному турі Динамо гостюватиме в Олександрії.