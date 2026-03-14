Форвард "левів" поділився своїми думками після гри з дебютантом УПЛ.

Нападник львівських Карпат Бабукар Фаал прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти СК Полтава (4:0), у якому він відзначився голом.

"Я дуже щасливий забити дебютний гол за Карпати. Це було як полегшення для мене після тих матчів, де було багато моментів і які я не зміг реалізувати. Я буду намагатись забивати якомога більше голів. Звичайно, будемо намагатись змагатись з іншими гравцями чемпіонату, які забивають достатню кількість голів.

Скільки голів я б хотів забити до кінця сезону? Думаю, моя головна ціль – бути сконцентрованими на кожному матчі і забивати в кожній грі. Буду намагатись допомагати команді і коли буде можливість – забивати.

Це була важка гра на початку, але коли ми змогли забити другий гол, то психологічно нам стало набагато легше. Ми стали вільніше грати і змогли забити ще і ще", — наводить слова Фаала УПЛ ТБ.

