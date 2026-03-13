Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 березня 2026 року.

Львівські Карпати у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги у гостях розгромили СК Полтава (4:0).

Команда Франсіско Діаса відкрила рахунок на 30 хвилині зусиллями Чебера Мічелена, який скористався класною передачею Бруніньйо. Однак п'ятьма хвилинами раніше господарі поля втратили чудовий шанс відкрити рахунок, коли Дмитро Плахтир не реалізував пенальті після сейву Назара Домчака.

Потім на старті другого тайму Владислав Бабогло скористався панікою у штрафному майданчику суперника і подвоїв перевагу "левів".

На 71 хвилині третій м'яч у ворота СК Полтава забив її колишній гравець Ян Костенко, а остаточну крапку у матчі поставив зимовий новачок команди Бабукар Фаал.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Карпати Львів у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Карпати 0:4

Голи: Алькайн, 30, Бабогло, 50, Костенко, 71, Фаал, 74.

На 25-й хвилині Дмитро Плахтир (СК Полтава) не забив пенальті (воротар).

СК Полтава: Восконян — Ухань, Веремієнко (Коцюмака, 79), Місюра, Савенков — Плахтир (Даниленко, 56), Дорошенко (Кобзар, 56) — Одарюк (Галенков, 64), Кононов — Сухоручко, Вівдич (П'ятов, 56).

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло (Адамюк, 76), Холод, Лях — Чачуа, Едсон (Шах, 81), Бруніньйо (Рубчинський, 81) — Алькайн (Квасниця, 86), Фаал, Костенко (Вітор, 76).

Попередження: Веремієнко — Костенко, Бабогло, Бруніньйо.