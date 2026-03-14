Ігор Тимченко поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Тренер СК Полтава Ігор Тимченко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти львівських Карпат (0:4).

"Вважаю, що ми провели непоганий перший тайм. Не забили пенальті. На жаль, пропустили – це наша помилка. Не так багато моментів було у Карпат в першому таймі, але ми помилились та пропустили. Ми намагалися відігратися, перший тайм був непоганим. Другу половину зустрічі ми провалили. Вийшли на другий тайм, як мені здавалося, з думками відігратися, але пропустили швидкий другий гол. Згодом вже третій та четвертий. Це був провальний тайм. Психологічна ситуація, звичайно, не дуже хороша. Другу гру поспіль програємо. Прикро поступатися, адже перший тайм був непоганим, але у футбол грають 90 хвилин. Тому вітаю “Карпати” з перемогою, вона заслужена. А ми будемо аналізувати. До наступного поєдинку в нас є час.

Звичайно, що незабитий пенальті вплинув на гру. Впевненості б додав, якби реалізували. Але не забили, буває. Це футбол… Рахунок нічийний, грайте далі, намагайтесь забити з гри або ще раз заробити пенальті. Не повинен незабитий пенальті так впливати на команду. Звичайно, що дався взнаки брак досвіду. Хоча Карпати перебувають у складній турнірній ситуації. Проте футболісти у них дуже доброго рівня. Ми дозволили їм дуже багато у другому таймі і вони цим скористалися.

Футболісти – професіонали, їм є за що грати. Вони заробляють чималі гроші. Моя особиста думка – гроші треба заробляти, а не отримувати. Дуже важко в цій ситуації, оскільки немає результату. Ніби гра непогана, але результат відсутній. З цим потрібно впоратися, вони повинні знаходити у собі сили. Футбол так влаштований, що сьогодні ти програв, а завтра два матчі виграв і тебе всі носять на руках. Ті люди, які нас носили на руках, коли ми вийшли в УПЛ, критикують. У житті, а особливо, у спорті так буває. Все залежить лише від нас. Людина – творець своєї долі. Подивимось, як ми з цим впораємося", — наводить слова Тимченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу СК Полтава – Карпати Львів.