Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з дебютантом УПЛ.

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти СК Полтава (4:0).

"Насамперед я б хотів відзначити роботу всієї команди. Не тільки ту роботу, яку помітно на футбольному полі, а й протягом попереднього тижня. Звичайно, ми не були задоволені результатами команди, але я думаю, що сьогоднішня перемога стане поштовхом для того, щоб ми рухалися вперед. Вважаю, ми добре увійшли у гру, далі був пенальті, після якого ми почали нервувати, трохи вимкнулися з гри. Гадаю, що в ментальному плані ми трохи просідаємо. З цим компонентом треба попрацювати трохи більше. Важливо, що після першого забитого гола команда трохи розслабилась. Але другий тайм видався фантастичним. Ми були кращими за суперника, створили багато моментів. Ми змогли забити і не лише один гол. Мене тішить, що після першого м'яча команда не зупинилась та продовжувала забивати другий, третій і наступний гол.

Так, дуже сильний тиск на команду. Під таким тиском нелегко працювати. На цьому тижні до команди були прояви неповаги. До мене так само були відчутні прояви неповаги. Але я працював у багатьох місцях, де було важко. Це моя робота, я працюватиму й надалі в тому ж дусі, в якому працюю з командою. У нас є молоді футболісти, і їм не легко впоратися з цим тиском. Зрозуміло, що ця перемога допоможе нам віднайти впевненість. Окрім цієї перемоги, ми перервали невдалу серію. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб команда прогресувала.

Звичайно, хід гри змінюють забиті голи. Так само можна пригадати нереалізований пенальті у грі з Колосом, що теж могло змінити хід гри. Чи момент на другій хвилині матчу, коли мʼяч влучив у поперечку. Якби у попередній грі ми забили другий гол, результат міг бути іншим. Але в сьогоднішньому поєдинку я вважаю, що результат заслужений, справедливий. Ми були кращими за суперника. Арбітр призначив пенальті. Назар Домчак – хороший воротар, молодий. Але продемонстрував характер.

Чому Еріки поки не потрапляє до складу команди? Мені б хотілось, щоб всі гравці мали ігрову практику. Всі вони гарно себе проявляють, але я змушений обирати тих, хто робить це краще. Завтра у нас буде товариський поєдинок. Ерікі – молодий хлопець і він завтра матиме шанс зіграти більше. Він розуміє, що сюди він приїхав здобувати досвід і в нього будуть шанси.

Підключення Бабогла до атак команди? Бабогло – це найкращий капітан, якого я мав у своїх командах. Він неймовірний хлопець. Він допомагає не лише партнерам, а й працівникам. Це чудово мати у розпорядженні такого футболіста. Він захисник і ми очікуємо від нього якості в оборонних діях, але також розраховуємо на нього в атаці. Особливо, на стандартах. Сьогодні він підключився та забив гол.

Звичайно, ми не будемо задовольнятися однією перемогою. Нам потрібно здобувати одну перемогу за іншою. Наступний наш суперник Оболонь і в цьому матчі нам доведеться боротись за очки. Варто відзначити, що в таких матчах точиться боротьба не за три очки, а за набагато більше. Ми маємо віддатись на повну та здобути очки в наступному матчі", — наводить слова Фернандеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу СК Полтава – Карпати Львів.