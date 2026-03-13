Україна

Черговий розгром для команди Павла Матвійченка, яка впевнено рухається до повернення в Першу лігу.

Двадцятий тур української Прем’єр-ліги розпочинався посеред робочого дня в п’ятницю, але трибуни львівського стадіону Україна все одно вдалось заповнити певною кількістю вболівальників. Адже місцеві Карпати грали тут свій матч, нехай він і мав статус умовно гостьового, бо СК Полтава домовилась із "левами" про проведення свого домашнього поєдинку саме на їхній арені. Вочевидь, таке рішення влаштовувало всі сторони.

А от що точно не мало влаштовувати команду Павла Матвійченка, так це її становище в турнірній таблиці, де все для "малиново-жовтих" складається кепсько останнім часом. Від останньої сходинки треба якось рятуватись, але точно не так, як провела цю зустрічі Полтава. Зрозуміло, що спиратись на підтримку трибун у номінально домашній грі сподівань не було, проте й самотужки футболісти Полтави відверто не здивували своєю грою.

Бажання господарів грати у вертикальний футбол завершилось лише парою ударів головою від Сухоручка, із якими впорався Домчак, хоча до тих моментів ще треба було дійти. Спочатку полтавці взагалі заробили пенальті на рівному місці на 23 хвилині, коли Костенко на лівому фланзі власного штрафного необачно зіграв на випередження Кононова й збив суперника.

Однак Домчак розгадав удар у правий кут із позначки від капітана суперників Плахтиря, після чого вже за п’ять хвилин Карпати провели чи не першу власну акцентовану атаку на чужі ворота в цій грі й одразу ж забили гол. На 30 хвилині Бруніньйо закинув м’яч до правого флангу чужого штрафного, де Алькайну вдався доволі тонкий удар під дальню стійку.

Із такою перевагою команда Франсіско Фернандеса й пішла на перерву, а також із побоюваннями, що на другий тайм через пошкодження коліна може не вийти її капітан Бабогло. А він у підсумку не тільки після перерви на полі з’явився, а й невдовзі відправив м’яч у ворота суперників. Аут із лівого флангу на ближній кут воротарського від Ляха завершився відскоком під удар захиснику Карпат, тож Полтава почала горіти.

І жодним чином команда Матвійченка не змогла відповісти своїм суперникам, після чого львів’яни закрили гру вже під її завершення. Фаал не зупинявся доставляти м’ячі до чужого штрафного передачами з глибини, і в підсумку таки асистував Костенку, який свій удар під праву стійку у ворота колишнього клубу зі зрозумілих причин святкувати не став. А потім і Бруніньйо допоміг форварду відзначитись першим голом за "зелено-білих", асистувавши до лівого краю чужих володінь. Чотири голи за гру побачили від "левів" було цілком несподівано.

У наступному турі СК Полтава навідається до харківського Металіста 1925, тоді як львівські Капати прийматимуть київську Оболонь.

СК Полтава — Карпати 0:4

Голи: Алькайн, 30, Бабогло, 50, Костенко, 71, Фаал, 74

На 25-й хвилині Дмитро Плахтир (СК Полтава) не забив пенальті (воротар).

СК Полтава: Восконян — Ухань, Веремієнко (Коцюмака, 79), Місюра, Савенков — Плахтир (Даниленко, 56), Дорошенко (Кобзар, 56) — Одарюк (Галенков, 64), Кононов — Сухоручко, Вівдич (П'ятов, 56).

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло (Адамюк, 76), Холод, Лях — Чачуа, Едсон (Шах, 81), Бруніньйо (Рубчинський, 81) — Алькайн (Квасниця, 86), Фаал, Костенко (Вітор, 76).

Попередження: Веремієнко — Костенко, Бабогло, Бруніньйо