Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 березня 2026 року.
ЛНЗ — Олександрія, ФК ЛНЗ
15 березня 2026, 07:10
Черкаський ЛНЗ у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Олександрію (2:0).
Команда Віталія Пономарьова відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 35 хвилині Ілля Путря реалізував пенальті.
Потім на 90 хвилині Марк Ассінор подвоїв перевагу ЛНЗ, який знову очолив турнірну таблицю УПЛ.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Олександрія у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
ЛНЗ — Олександрія 2:0
Голи: Путря, 35 (пен.), Ассінор, 90.
ЛНЗ: Паламарчук — Муравський, Горін, Драмбаєв — Путря (Г. Пасіч, 79), Рябов, Дідик (Пастух, 29), Танковський (Нонікашвілі, 80), Кузик — Ассінор, Микитишин (Авуду, 58).
Олександрія: Макаренко — Бутко (Ващенко, 46), Беїратче (Андрейчик, 87), Кампуш, Боль (Шостак, 46), Огарков — Родрігеш, Фернандо, Мишньов — Ндіага (Кастільйо, 46), Цара (Хуссейн, 78).
Попередження: Муравський, Ассінор — Бутко, Ващенко.
На 90+4-й хвилині був вилучений Браян Хосе Кастільйо Росендо (Олекснадрія) (друге попередження).