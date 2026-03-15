Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (2:0).

"Складний матч. До кінця чемпіонату кожен матч у нас буде складним, тому що всі команди хочуть досягти якнайкращого результату в чемпіонаті. Відповідно, є певний тиск на команду, з яким потрібно справлятися.

Перший тайм, я вважаю, дуже якісний був. У другому таймі ми поміняли схему, перейшли на нашу звичну в останніх матчах схему 5-3-2, більше почали грати на збереження рахунку. В другому таймі не все сподобалося, як ми грали. Але досягли позитивного результату – і це на даному етапі найголовніше.

Та ні, Олександрія нічим особливо не здивувала, більше ми, напевно, віддали ініціативу й почали грати на збереження рахунку. Хоча потрібно було якісно грати в обороні й вести хорошу контратакувальну гру – але не завжди воно виходило в нас. Думаю, через це, що я сказав – швидше за все через тиск, який є на команду, щоб зберегти позитивний результат, який був після першого тайму. Воно також впливало на якість гри.

У Твердохліба є невеличке мікроушкодження, тому ми не ризикували. Він у заявці був, але ми не ризикували його здоров’ям, бо ще десять турів. Не було сенсу ризикувати, тим більше ті футболісти, які були, досягли позитивного результату в двох матчах. Буде повністю здоровий – буде конкурувати за місце в складі. Дідику отрібно зробити обстеження, тільки після цього можна дати чітку інформацію.

Ми готувалися за цією схемою сьогодні грати. 4-3-3 – це більш атакувальна схема. Ми грали вдома, нам потрібна була ця перемога, тому ми перший тайм грали за схемою 4-3-3. Вигравали після першого тайму 1:0, в перерві перебудувалися на звичну в останніх матчах для нас схему 5-3-2 – більш надійну, на нашу думку, схему в обороні. Але яка з цих схем краща, як це будуть сприймати й виконувати ті чи інші схеми футболісти, настанови тренерського штабу?

Не можна сказати, яка схема краща. Будь-яка схема може принести результат, якщо футболісти її сприймають, розуміють і розуміють, як вони повинні діяти в тій чи іншій ситуації, в тій чи іншій схемі. Я вважаю, що це дуже добре, що ми можемо грати двома-трьома різними схемами, тому що на кожному відрізку навіть одного матчу можна постійно міняти схему в залежності від результату і того, що нам потрібно досягти в цьому матчі. Тому ми сьогодні вирішили зіграти 4-3-3", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

