Керманич Зорі прокоментував нічию проти Колоса.

Луганська Зоря напередодні зіграла внічию проти ковалівського Колоса в гостьовому матчі двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Коли ти перемагаєш та граєш унічию — тоді поганий настрій, а коли навпаки — то є позитив. Особливо, коли в тебе такий суперник на виїзді, як Колос.

Ураховуючи кадрові втрати перед грою, то думаю, що ми впорались непогано. У нас були серйозні кадрові проблеми: не було Вантуха, Яніча, Баха та Будківського.

Роман Вантух травмований. Йому потрібно десь три-чотири тижні. Стосовно Баха та Яніча — у них мікротравми. Сподіваємось, вони будуть працювати в загальній групі вже після вихідних. Пилип Будківський захворів, тому його не було.

Зараз попереду у команди велика павза. У хлопців буде декілька вихідних, після чого плануємо провести два контрольних матча. Попередньо за планом: 24 березня зіграємо проти Кудрівки, а 28-го — проти Колоса", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря прийматиме донецький Шахтар.