Півзахисник Кривбасу прокоментував поразку від Полісся.

Криворізький Кривбас поступився житомирському Поліссю в гостьовому матчі двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри півзахисник "червоно-білих" Ярослав Шевченко прокоментував виступ власної команди.

"Ми мали свої нагоди, потрібно було їх реалізовувати. До 15 хвилини, вважаю, могли вже повести у рахунку. І надалі вже було б набагато простіше вести гру за рахунку на нашу користь. Але це футбол.

По своєму моменту хочу сказати: на жаль, не забив. Хоча нагода була дуже непогана. Буду працювати надалі, щоб реалізація була кращою.

Загалом це був плідний тиждень для нас: виконали великий обсяг роботи, як на тренуваннях, так і в матчі. Тому тренер після гри так і сказав, що могли розраховувати на більше, але наразі маємо що маємо.

Звісно, що президент клубу заходив до роздягальні після гри. Сказав, що дуже радий всіх бачити. Також розповів про емоції по грі, а також висловив свою думку щодо результату. Побажав успіху в матчі з Епіцентром. Тепер будемо готуватись до наступного суперника", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.