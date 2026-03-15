Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 березня 2026 року.

Житомирське Полісся у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобуло перемогу над Кривбасом (2:0).

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок на 35 хвилині завдяки голу Ігора Краснопіра, після чого в середині другого тайму перевагу "вовків" подвоїв Олександр Назаренко.

Після 20 турів Полісся набрало 39 очок і посідає третє місце в УПЛ, а в активі підопічних Патріка ван Леувена 31 бал та шоста позиція.

Полісся — Кривбас у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Кривбас 2:0

Голи: Краснопір, 35, Назаренко, 75.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Шепелєв, 82) Бабенко (Краснічі, 63), Емерллаху (Федор, 63) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 63), Назаренко (Брагару, 78).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд (Маяков, 90+1), Джонс, Дібанго — Джовані (Сек, 77), Араухо, Я. Шевченко (Каменський, 84) — Лін (Мулик, 77), Задерака, Мендоза (Мая, 90+1).

Попередження: Михайліченко — Дібанго, Маяков.