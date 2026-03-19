Переможець протистояння Металіст 1925 — Чернігів прийматиме фінал.

19 березня відбулося жеребкування півфіналу Кубка України сезону-2025/2026, за підсумками якого сформовано дві пари учасників.

За вихід до фіналу Металіст 1925 зіграє проти Чернігова, а Буковина зустрінеться з Динамо. При цьому переможець першої пари отримає право провести вирішальний матч турніру на власному полі.

Півфінальна стадія складатиметься з одного поєдинку. Якщо основний час завершиться внічию, команди одразу визначать переможця в серії післяматчевих пенальті.

Базові дати проведення матчів заплановані на 21, 22 та 23 квітня.