Клуби зберегли спортивний принцип і чекають визначення дати та часу гри 15-го туру УПЛ.

Харківський Металіст 1925 повідомив, що матч 15-го туру Української Прем’єр-ліги проти Вереса відбудеться. Клуби підписали мирову угоду, яку сьогодні затвердив Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

"Ми інформуємо, що клуби підписали мирову угоду, метою якої було збереження спортивного принципу. Спільна заява щодо угоди була направлена до КДК і сьогодні затверджена на засіданні комітету. Наступний етап – визначення дати та часу проведення матчу Українською Прем’єр-лігою", – йдеться у повідомленні Металіста 1925.

Нагадаємо, матч стартував 7 грудня, після чого був перерваний у першому таймі через проблеми з електроенергією на стадіоні. Команди намагалися відновити матч, але світло продовжувало пропадати і арбітр зустрічі Віталій Романов вирішив закінчити поєдинок. Команди встигли провести на полі близько 20 хвилин.