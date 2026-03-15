Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 березня 2026 року.

Кудрівка у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги не змогла обіграти рівненський Верес (0:0).

Господарі поля трохи більше володіли м'ячем, ніж суперник, проте Верес створив більше моментів біля чужих воріт. Незважаючи на перевагу за гольовими моментами, гості не змогли відкрити рахунок, але й свої ворота залишили на замку.

Після 19 ігор Верес набрав 22 очки та посідає 11 місце в УПЛ, а в активі Кудрівки 21 бал та 12 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Верес у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Верес 0:0

Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Сердюк (Векляк, 81), Фарина (Коллахуазо, 40), Мачелюк — Нагнойний, Думанюк, Глущенко — Лєгостаєв (Таїпі, 62), Фрімпонг (Бєляєв, 81), Морозко (Кисіль, 61).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Бойко, Харатін (Кльоц, 75), Фабрісіо (Годя, 67) — Ндукве (Стень, 85), Веслі (Баїя, 46), Гонсалвеш (Шарай, 67).

Попередження: Фабрісіо, Ндукве, Гонсалвеш, Баїя.